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Актера из сериала "Кухня" обокрали в Москве

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Неизвестный обокрал актера Максима Заусалина в Москве. Злоумышленник проник в гримерку артиста в культурном центре "Москвич" и похитил его мобильный телефон. Потерпевший написал заявление в полицию. Сумма ущерба не уточняется.

Напомним, Максим Заусалин появился в шестом сезоне сериала "Кухня". Как сообщает StarHit, карьера артиста началась в 2000-х годах. Он исполнил более 30 ролей в фильмах и телевизионных проектах.

Автор: 7 октября 2019, 12:48

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