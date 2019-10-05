Аглая Тарасова рассекретила роман с американским режиссером

Артистка, знаменитая по фильма "Лед" и "Интерны" и режиссер появились вместе на премьере фильма "Умиротворенный". Парочка не скрывала нежных чувств, бросая друга на друга нежные взгляды.
Аглая Тарасова предстала в коротком черном платье с белой окантовкой, а ее спутник – в костюме и белой рубашке. Друзья влюбленных подтвердили, что они счастливы вместе уже целый год. На вопросы журналистов о личной жизни знаменитости отвечать не стали, передает Srarhit.ru.
Слухи о том, что Аглая Тарасова и Даррен Аронофски закрутили роман, ходят уже несколько месяцев. Актрису и американского режиссера не раз видели вместе на светских мероприятиях. А в апреле Аронофски прилетел в Москву на юбилей избранницы.
Даррен Аронофски был обручен с актрисой Рэйчел Вайс. От союза с ней в 2006 году у него появился сын Генри. В 2016 году режиссер "Черного лебедя" и "Мамы" начал встречаться с Дженнифер Лоуренс. Отношения продлились чуть больше года.
Аглая Тарасова – дочь актрисы Ксении Раппопорт. Ее настоящее имя – Дарья. Ранее артистка крутила романы с партнером по сериалу "Интерны" Ильей Глинниковым, затем – с коллегой по ленте "Лед" Милошем Биковычем.
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