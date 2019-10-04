"Сегодня тебе бы исполнилось 55": дочь расчувствовалась на могиле Осина

Сегодня, 4 октября, певцу Евгению Осину могло бы исполниться 55 лет. В связи с этим дочь артиста Агния Осина опубликовала трогательный пост в "Инстаграм".

Девушка опубликовала снимок из семейного архива. На черно-белом снимке Евгений Осин держит на руках любимую наследницу. Ниже Агния призналась, что очень скучает по родителю, боль утраты ее не покидает.

"Сегодня тебе бы исполнилось 55. Я не знаю, что писать, потому что слова кончились. Ты был и остаешься неотъемлемой частью моего мира. Сказать что я скучаю – ничего не сказать. И хоть прошел уже почти год, как тебя нет рядом, я не могу в это поверить. Мне кажется, что ты просто улетел на гастроли или уехал на реабилитацию. Мне очень тебя не хватает. Верю, что ты со мной и всегда оберегаешь меня ото всех невзгод. Я бы так хотела услышать твой голос, снова привезти тебе шарлотку и твой любимый салат с кальмарами. С днем рождения, мой родной и самый любимый Папа. Люблю. Надеюсь, тебе там хорошо (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – расчувствовалась Агния Осина.

Несмотря на пасмурную погоду, дочь посетила могилу Евгения Осина на Троекуровском кладбище. Снимок захоронения Агния опубликовала в "Сторис". "С днем рождения, родной", – подписала кадр девушка.

Напомним, в середине апреля неизвестные осквернили могилу Евгения Осина. Вандалы сожгли крест, сломали табличку и ограду. Музыкальный продюсер Андрей Разин, который занимался похоронами певца, и бывшая жена вокалиста Наталья Черемисина пытались разобраться в произошедшем с помощью правоохранительных органов.

Позже выяснилось, что погром устроили люди, которым запретили проводить вечер памяти покойной звезды. Спустя несколько дней после случившегося Агния Осина рассказала, что захоронение ее родителя привели в порядок.

Напомним, артист скончался от остановки сердца в своей квартире 17 ноября 2018 года. Евгений Осин боролся с алкогольной зависимостью, проходил лечение в клиниках за рубежом, но безуспешно.