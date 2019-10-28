Памятник Караченцову открыли на Троекуровском кладбище

В минувшее воскресенье, 26 октября, на Троекуровском кладбище состоялась церемония открытия памятника народному артисту РСФСР Николаю Караченцову. Торжественное мероприятие посетили родственники актера, коллеги из театра "Ленком" и друзья, передает ТАСС.
На черном граните артист запечатлен в образе главного героя постановки "Юнона и Авось" – графа Резанова. По словам сына Николая Караченцова, этот персонаж был выбран неслучайно.
"Этот человек во главу угла ставил не свои интересы, не свою жизнь, а интересы страны. <...> Какую-то параллель в этом, наверное, можно провести и с моим папой, он тоже на 100% отдавался работе", – приводит "Вечерняя Москва" слова сына артиста.
Напомним, Николай Караченцов скончался в реанимации онкологической больницы 26 октября 2018 года после длительной болезни. До своего дня рождения он не дожил один день, передает "Царьград".
Популярные темы форума
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС ОТ "ДНИ.РУ"
Кем вы работаете?
Леона
Обращение к Лиза Биянко
Это форум ума лишённых?
Дочки ....матери
Кто интереснее лишился девственности, Алла, Лиона или Невеста Покойника? ника?
Кто начал срчн на ыоруме?
Новость в тему.
Про вашу смерть.