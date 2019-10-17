Украине выдвинули серьезное обвинение из-за "Евровидения"

Эксперт отметил, что в Незалежной отсекается сразу несколько ведущих украинских артистов, которые потенциально могли бы украсить "Евровидение". "В соответствии с новыми правилами украинского отбора, на этот конкурс больше не смогут поехать Верка Сердючка, Светлана Лобода, Ани Лорак, Иван Дорн, Maruv, Alekseev и многие другие исполнители, которые с успехом гастролировали, либо выступали на корпоративах в России в последние пять лет", – заявил эксперт в беседе с "Дни.ру".
Манукян убежден, что иначе как выстрелом в ногу это назвать нельзя. "А кто поедет? Необстрелянная молодежь, которая участвовала в вокальных конкурсах или "профессиональная вышиванка" Олег Скрипка?", – негодует эксперт.
По мнению собеседника издания, украинские чиновники своими новыми правилами по отбору на "Евровидение" устроили какое-то людоедство. "Позор", – заключил Манукян.
Отметим, ранее Украина представила новые правила национального отбора на конкурс "Евровидение-2020". Принять участие в отборе смогут только те артисты или коллективы, которые с 2014 года не выступали на территории России, а также не планируют концертной деятельности на территории нашей страны до финала конкурса. Кроме того, к отбору не допустят тех, кто въезжал на территорию Крыма, передает агентство УНИАН.
Напомним, в июле этого года стало известно, что Национальная общественная телекомпания Украины запретила представлять страну на детском конкурсе"Евровидение" юным музыкантам, выступавшим в России после 1 января 2014 года. Новость вызвала широкий общественный резонанс.
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