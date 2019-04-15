Верка Сердючка отправится на "Евровидение-2019" от Украины
Несмотря на то, что Украина официально отказалась от участия в вокальном состязании, ее представитель все-таки появится на сцене "Евровидения". Сердючка исполнит песню победительницы прошлого года – Нетты Барзилай "Toy".
Отметим, что в этом году на вокальном конкурсе в Израиле будет много ярких гостей. Например, анонсировано появлении голливудских звезд: Галь Гадот, а также Мадонны. Последняя, по слухам, получит за выступление миллион долларов. Об этом сообщает Instagram-аккаунт украинского "Евровидения".
Напомним, что Украина отказалась от участия по решению Национальной общественной телерадиокомпании страны. Ранее вокруг победительницы национального отбора Maruv разгорелся большой скандал.
Поговаривают, что певицу "сняли" из-за того, что она выступала в России. По официальной же версии Maruv не согласилась с условиями кабального договора, который ее заставляли подписать перед поездкой на "Евровидение-2019".
"Я не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я – музыкант, а не бита на политической арене. Я искренне благодарю и ценю каждого, кто в меня верил и голосовал. И прошу вас принять этот факт и не идти на конфронтацию. Это данность сегодняшнего дня. Я хочу дарить свое творчество без цензуры", – написала несостоявшаяся участница "Евровидения-2019" в личном Instagram.
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