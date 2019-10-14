Затравленная певица была найдена мертвой

Южнокорейская исполнительница Чхве Чжин Ри, выступавшая под псевдонимом Солли, была найдена мертвой в собственном доме недалеко от Сеула. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.
С 2009 по 2015 год Солли была участницей группы f(x). После ухода из коллектива она начала сниматься в кино. Артистка также была известна своими дерзкими выходками. В 2016 году она опубликовала в Сети фотографию с обнаженной грудью, после чего подверглась жесткой травле, передает телеканал "360".
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