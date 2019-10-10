Вскрылись новые подробности гибели Цоя

Женщина вспоминает, что в тот роковой день музыкант поднялся в шесть утра и уехал на рыбалку. Все было нормально, и ничего не предвещало беды, пока не минул полдень. Обычно певец всегда возвращался к этому времени, но не 15 августа, которое позже станет днем траура для поклонников Цоя.
"Глядя на белое здание больницы, Наташа сидела в машине на стоянке, подавленная жестоким осознанием новой правды: с этого мгновения любовь ее жизни уже никогда не разделит с ней улыбку. Говорить она не могла..." – вспоминает Джоанна на страницах своего романа.
Она рассказала, что потом супруга Виктора писала ей о своем самом большом страхе. По откровениям Натальи, она боялась, что в момент смерти ее муж уходил долго и мучительно: "Увидев его, я поняла, что смерть была мгновенной. Я больше всего боялась мысли о том, что он страдал в одиночестве, но этого не произошло".
Джоанна презентовала свою книгу "Стингрей в Зазеркалье" в Санкт-Петербурге в конце сентября, однако выдержки из нее стали доступны буквально на днях, сообщает издание Starhit. В свое время певице и писательнице доверяли тайны не только звезда советского рока с женой, но и другие знаменитые исполнители.
Стоит отметить, что американка прилетела в Россию в 1984 году и сразу вписалась в петербуржскую музыкальную тусовку. В те времена за ней пристально следили сотрудники КГБ, однако женщина все равно совершила то, что впоследствии назовут невозможным – выпустила пластинку с песнями советских рокеров в Америке.
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