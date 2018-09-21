Фанатов Цоя взбесил новый клип Шнурова

Новый клип "Ленинграда" вызвал скандал. Творение Сергея Шнурова и режиссера Ильи Найшуллера осудили за отсутствие смысла, обилие рекламы и хайп.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров показал ролик на новую песню "Цой". По сюжету Шнур предстал капитаном космического корабля.

При этом главный герой очень весело проводит время на орбите: играет в теннис, курит, танцует с инопланетянином, рекламирует шампанское и банк. В песне Шнуров поет о нелегкой жизни в 90-е, передает телеканал "360".

Судно взрывается после столкновения с красным кабриолетом Tesla Roadster, отправленным в космос главой компании SpaceX Илоном Маском в феврале. Шнур и его инопланетный друг успевают облачиться в защитные скафандры и покинуть корабль.

Новый клип Шнурова - позор. Какая-то странная попсовая музыка, реклама банка, ну а про использование в названии и в тексте фамилии легендарного рок-исполнителя я вообще молчу. — M.М. (@myheartlikesart) 21 сентября 2018 г.

К новому творению музыканта поклонники отнеслись критически. Они отметили, что Шнуров уже не тот. По их мнению, в погоне за хайпом он приплел даже Илона Маска. Кроме того, они не увидели связи между Виктором Цоем и темой клипа.

Многие посчитали, что Шнур "своей бессмыслицей" оскорбил память легендарного лидера группы "Кино", сообщает EG.ru. "Шнур умер еще при жизни. Цой жив даже после смерти", "На фоне Цоя ты духовный банкрот, дядя", "А какая связь между Цоем и этой попсой?", "Цой в гробу перевернулся", – оставили негативные комментарии поклонники творчества Виктора Цоя.