Новогодние праздники подходят к концу, а звездные скандалы и не думают идти на спад. "Дни.ру" собрали в одном месте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 8 января 2019 года.



Жене доложили о грязной измене Кобзона

О романтических похождениях Иосифа Кобзона слагают легенды. Однако мало кто знает, из-за чего рухнул брак мэтра отечественной сцены с Людмилой Гурченко.

В Люсю Гурченко Иосиф Кобзон влюбился мгновенно. Пара съехалась и не знала бед, но лишь до определенного момента.



"Позорься до конца": Харламов ошарашил заявлением после известия о терзаниях Асмус

Пока актрису Кристину Асмус мучают вопросы, какие места посетить в Дубае, Гарик Харламов удивляет поклонников странными размышлениями.

Юморист Гарик Харламов всегда готов посмеяться над собой и своей профессиональной деятельностью. Комикс доказал это свежим постом в своем Instagram.

Харламов опубликовал картинку с подписью: "Никогда не сдавайся. Позорься до конца". По словам Гарика, это девиз некоторых его выступлений. Поклонники оценили самоиронию кумира.

Цветущую Утяшеву поздравляют с пополнением

Ляйсан Утяшева дала повод для бурных обсуждений. Поклонники уверены, что знаменитость ждет пополнение.

Подписчики и раньше предполагали, что Ляйсан беременна. Поводом для этого стал живот, который, по мнению пользователей Сети, на каждом снимке в Instagram прикрывает звезда.



Друзей покойного Криса Кельми отказались пускать на похороны

С певцом Криса Кельми простились, как это и планировалось, в закрытом режиме. На похоронах было не больше двадцати человек.

Кельми проводили в последний путь на Никольском кладбище Москвы. На церемонии прощания присутствовали только самые близкие люди.

Были жена, сын Кристиан и двое братьев. В целом было около двадцати человек.

Взволнованная Костенко готовится к появлению второго ребенка

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко задумалась о том, чтобы стать мамой во второй раз. Девушка проговорилась, что ее пятимесячная дочка Милана готова стать старшей сестренкой.

Костенко призналась, что "очень скучает по животику". Девушка хочет еще раз пережить эмоции, связанные с беременностью.



Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 8 января 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.

