Российская телеведущая возбудила народ роскошными формами

Пляжное фото экс-участницы группы "ВИА Гра" Татьяны Котовой вызвало бурю восторга у поклонников. Снимок сделан на Мальдивах, где известная российская телеведущая проводит отпуск.

Фотографии звезды появились в Instagram Татьяны Котовой. Телеведущая с сожалением отметила, что зимние праздники подходят к концу.

"Вот и заканчивается январь – время для запаха какао, глинтвейна, ванильных свеч и мандаринов", – прокомментировала снимок Котова. Она призналась, что это время года ассоциируется у нее с Мальдивами.

Звезда предложила подписчикам принять участие в конкурсе, главный приз в котором – поездка на Мальдивы. Для этого нужно снять видео на ее песню "Мандарины". Главное условие – в кадре должен присутствовать отправитель.

Однако все внимание подписчиков привлекла сама Татьяна Котова. Белый купальник телезвезды не скрывает ее спортивную фигуру. Поклонники вне себя от восторга и спешат выразить восхищение в комментариях.

"Фигурка – просто огонь", "Божественна", "Господи, зачем я это увидел? Ну и как теперь выбросить тебя из головы?", "Даже если здесь есть фотошоп, все равно это невероятно красиво", – комментируют снимок фанаты Котовой. За несколько часов пост Татьяны собрал более 25 тысяч лайков.