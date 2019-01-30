Российская телеведущая возбудила народ роскошными формами
Фотографии звезды появились в Instagram Татьяны Котовой. Телеведущая с сожалением отметила, что зимние праздники подходят к концу.
"Вот и заканчивается январь – время для запаха какао, глинтвейна, ванильных свеч и мандаринов", – прокомментировала снимок Котова. Она призналась, что это время года ассоциируется у нее с Мальдивами.
Звезда предложила подписчикам принять участие в конкурсе, главный приз в котором – поездка на Мальдивы. Для этого нужно снять видео на ее песню "Мандарины". Главное условие – в кадре должен присутствовать отправитель.
Однако все внимание подписчиков привлекла сама Татьяна Котова. Белый купальник телезвезды не скрывает ее спортивную фигуру. Поклонники вне себя от восторга и спешат выразить восхищение в комментариях.
"Фигурка – просто огонь", "Божественна", "Господи, зачем я это увидел? Ну и как теперь выбросить тебя из головы?", "Даже если здесь есть фотошоп, все равно это невероятно красиво", – комментируют снимок фанаты Котовой. За несколько часов пост Татьяны собрал более 25 тысяч лайков.
Появились новые подробности священного таинства
Продюсер высмеял певицу
Поклонники пообещали помочь пианистке
Украинский лидер официально объявил об участии в президентской гонке