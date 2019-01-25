Известная модель позировала голой посреди улицы

В середине января мексиканская модель приняла участие в откровенной фотосессии. Аре Рохас признается, что после публикации снимков она стала получать угрозы от недоброжелателей.

Недавно модель устроила необычную акцию недалеко от столицы Мексики. Вместе с фотографом она остановилась рядом с заправочной станцией и вышла из автомобиля, после чего разделась на глазах у водителей. Таким необычным образом Рохас решила выразить свой протест против насилия в отношении латиноамериканских женщин.

Откровенные снимки Аре позднее разместила на своей странице в Instagram. Вскоре она столкнулась с волной гневных комментариев. Некоторые пользователи даже угрожали ей жестокой расправой. "Я получила сообщения, в которых женщины желали мне смерти. Они напали на меня и стали критиковать, хотя даже совсем ничего не знали обо мне", – поделилась модель. Аре надеялась, что женщины поддержат ее акцию, однако все произошло наоборот.

Рохес не ожидала, что в XXI веке "обнаженное женское тело будет вызывать больше споров и беспокойства, чем насилие, с которым люди сталкиваются каждый день". "Кажется, будто мы сделали насилие "нормой" в нашем обществе, а нагота больше волнует защитников псевдоморали. В наших школах необходимо ввести специальные уроки, на которых молодые поколения будут учиться относиться уважительно друг к другу", – заявила она.

Модель добавила, что "испытала облегчение", когда фотограф стал ее снимать. "Я почувствовала свободу и умиротворение, потому что никто не трогал меня, никто не говорил мне плохих слов. Они все были удивлены. Я думаю, они восхищались обнаженным телом", – заключила она.