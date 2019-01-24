Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 января 2019 года
Легче отобрать сына: кровавая драма оказалась на руку Ксении Собчак
Репортеры убеждены, что мордобой, который учинил режиссеру Константину Богомолову актер Максим Виторган, на руку Ксении Собчак. Якобы при разводе в борьбе за ребенка телеведущей будет легче доказать, почему сын Платон должен остаться с ней.
Дело в том, что представители общественности удивлены фактом драки Виторгана и Богомолова. Говорят, оба не способны и мухи обидеть, и якобы именно Собчак стала режиссером этой кровавой драмы. Дескать, она так закрутила ситуацию, так настроила мужа, что тот не выдержал и врезал ее потенциальному любовнику.
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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 декабря 2018 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
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