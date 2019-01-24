Легче отобрать сына: кровавая драма оказалась на руку Ксении Собчак

Репортеры убеждены, что мордобой, который учинили режиссеру Константину Богомолову актер Максим Виторган, на руку Ксении Собчак. Якобы при разводе в борьбе за ребенка телеведущей будет легче доказать, почему сын Платон должен остаться с ней.

Столкновение Максима Виторгана и Константина Богомолова стало настоящей сенсацией на фоне спокойного, расслабленного новогодними праздниками и отпусками знаменитостей января. Мало кто мог предположить, что такие итальянские страсти кипят вокруг Ксении Собчак.

Особенно удивлены фактом драки Панды и ослика Иа (так за глаза называют Виторгана и Богомолова, соответственно) в театральных кругах. Говорят, что оба не способны и мухи обидеть. Поэтому появилась информация, что якобы именно Собчак стала режиссером этой кровавой драмы. Дескать, она так закрутила ситуацию, так настроила мужа, что тот не выдержал и врезал ее потенциальному любовнику.

Можно представить моральное состояние Максима: с тех пор, как он женился на Ксении, в Сети и СМИ то и дело обсуждали его профессиональную. "несостоятельность" и причисляли чуть ли не к альфонсом, сравнивая его заработки с заработками именитой супруги. Тут и обычный человек бы вскоре сломался, что уж говорить об актере, у которого по роду деятельности более тонкая душевная организация.

Как утверждает "Экспресс газета", Ксения Собчак специально довела мужа и натравила его на Константина Богомолова, чтобы в случае развода ей было легче отобрать у Максима их сына Платона. Говорят, "самка богомола" (как с недавних пор называют телеведущую) все продумала заранее, а муж и любовник оказались просто марионетками в ее руках.

Если бы драки не было, то суд, считает издание, еще бы подумал, к кому из родителей определить Платона после их развода. Ведь Максиму Виторгану было бы легко доказать, что причиной распада семьи является именно безнравственное поведение Ксении Собчак. Много свидетельств (одни фото в Insatagram чего стоят) и тому, что она крайне мало уделяла внимания сыну и воспитанием ребенка занимался именно Максим Виторган.

Теперь же, когда случилось столкновение актера и режиссера, телеведущей будет легче доказать, что ее муж – вспыльчивый и даже агрессивный и может представлять опасность для ребенка.

Так или иначе, но шумиха лишь пошла на пользу всем участникам любовного треугольника. На фоне скандала все трое активно продвигают свои новые проекты, и репортеры убеждены, что вся эта ситуация, как это ни парадоксально, принесет пользу Собчак, Виторгану и Богомолову.