"Мордень красная в пятнах": Андреева насмешила народ
Екатерине Андреевой идет шестой десяток лет, а выглядит она прекрасно. Дело в том, что у нее есть секрет. "В любой точке мира, там, где я проснусь утром, я сначала пробуждаю энергию Чи в своем теле, – рассказала телеведущая. – Растяжки, асаны, беговая дорожка, бокс – не имеет значения. Главное – пробудить. Тогда и просыпаться будет легче, и работу работать, и на людей будете реагировать спокойно – они же разные бывают, не всегда приятные. А когда ваша энергия потечет по свободным каналам, станет легко и приятно. Проверено на себе.
"Вот я – публичный человек, и про меня такое пишут иногда в "желтянке" – сердце могло бы схватить, – продолжила Екатерина Андреева. – Не схватывает. Защищена своей силой, энергией, легкостью бытия, смехом и юмором. А все это приходит к вам только после расслабления".
Описала она и людей, пребывающих в гневе: "Лобик сморщен, глазки сужены, губки в куриную гузку сложены, мордень красная в пятнах – красавцы, одним словом. А оно вам надо? Этот рот гузкой? Лучше утречком потянуться, поулыбаться и вперед – к вашим новым достижениям. Без кровавых мальчиков в глазах".
Конечно, легко утром улыбаться, если начинаешь его в Таиланде или на Мальдивах, если путешествуешь на частных яхтах и самолетах, если твоя зарплата на главном канале страны исчисляется десятками тысяч долларов... Поэтому пост ведущей программы "Время" вызвал смех у многих подписчиков.
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