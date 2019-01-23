Мат и кулаки: звезд шоу "Дом-2" разнимали хрупкие дамы
В общем доме очередной конфликт. Двое молодых и горячих что-то не поделили. Альфа-самцы хватались за стулья, сжимали кулаки и грозили друг другу расправой. Примечательно, что распетушившихся участников пытались разнять хрупкие, но смелые дамочки, которые не боялись случайно схлопотать по лицу.
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