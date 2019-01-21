Дочь Осина прокляла оплатившего похороны Разина

Основатель "Ласкового мая" Андрей Разин многое сделал для Евгения Осина. Пытался спасти музыканта от алкозависимости при жизни, позже взял на себя оплату похорон и выкупил место под могилу на престижном Троекуровском кладбище. Казалось бы, семья певица должна молиться на продюсера. Но, как говорится, не делай добра – не получишь зла.

В начале 2018 года стало известно, что у Евгения Осина есть внебрачная дочь Анастасия Годунова, которая родилась в 2006-м. Родство подтвердили и результаты ДНК-теста. Сообщалось также, что Осин готов удочерить девочку. Но после смерти певца Андрей Разин утверждал в интервью, основываясь в том числе на последнем звонке Осина дочери Агнии, что она-де является единственным ребенком исполнителя, а все остальные – самозванцы.

13-летней Годуновой подобные разговоры надоели. "Я устала молчать и больше не позволю Андрею Разину оскорблять меня и мою маму, – плачет Настя. – Я видела Андрея Разина при жизни Евгения Осина только на программе, которая состоялась благодаря моей маме, когда Женя уже не мог ходить и у него не было денег на лечение. После смерти Разин начинает обзывать и оскорблять мою маму и меня. Оскорблять чувства моей семьи, запугивать меня и т. д. Моя мама подала иск в суд".

Годунова шлет проклятия Разину и уверяет, что "благодаря этой ситуации открыла для себя понятие "друг". "Я узнала "друзей" в кавычках, которые общались со мной только из-за того, что Женя любил меня и мою маму и прекрасно со мной выступал, ходил на эфиры, узнала и тех, которые видят ужас всей ситуации и искренне меня поддерживают. Надеюсь на честный суд, порядочных журналистов и друзей, которые считают, что Андрей Разин не имеет права оскорблять меня и мою маму", – говорит девочка.

"Я никогда не пользовалась именем Евгений Осин при жизни и выступала всегда под своей фамилией. Я счастлива, что новые песни, которые я исполнила, полюбились публике без скандалов и черного пиара", – написала внебрачная дочь Осина на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, что Евгений Осин умер 17 ноября. Он скончался в собственной квартире в Москве на улице Демьяна Бедного близ станции метро "Полежаевская". У артиста остановилось сердце, не выдержавшее длительного бесконтрольного употребления спиртного. Исполнителя хита "Плачет девочка в автомате" похоронили 20 ноября на Троекуровском кладбище столицы.