Шикарная квартира алкоголика Осина может уйти с молотка за долги

Певец жил в кредит. И теперь его придется погашать.

Когда-то имя Евгения Осина гремело и он был состоятельным человеком – смог купить себе трехкомнатную квартиру в элитном доме близ метро "Полежаевская", дорогой мотоцикл, гараж. Но все пошло прахом. "Говорят, что я все свое состояние проел на леденцах", – жаловался Гаев в чеховском "Вишневом саде". Про Осина же теперь говорят, будто он все пропил.

В конце прошлого года артист продал за три миллиона гараж, купил на вырученные деньги мотоцикл за миллион, а куда дел еще два – забыл. И в итоге в последние дни исполнитель бедствовал и голодал. "Я знаю, что фанаты ему под дверью продукты оставляют, мне неоднократно писали люди, которые хотели передать Осину деньги", – рассказывала певица Наталья Штурм.

Весной этого года в одном из интервью артист сообщил: "Мне надо платить за гараж, за студию, за квартиру, за телевидение, за интернет. И за мамину квартиру, хотя мамы уже нет, но за квартиру надо платить. Но на ток-шоу, где платят, больше не хожу, потому что в последний раз они меня обманули. Мне дали конверт с обещанными деньгами (300 тысяч рублей. – Прим. ред.), я человек доверчивый, пришел домой и только тогда открыл его. А там 100 тысяч не хватает. 100 тысяч! А это деньги для меня. Но, я думаю, и для каждого человека это деньги".

"У меня есть карточка на 100 тысяч", – проболтался Евгений незадолго до смерти. Как говорят знакомые артиста, это был кредит. И теперь его придется погашать наследникам.

"Если заемщик умирает, то полученную ссуду его наследникам необходимо будет выплатить в полном размере с учетом всех начислений и процентов, – пояснил "Дни.ру" юрист. – Если же наследники нотариально отказываются от наследства, все обязательства перед банком по кредиту умершего автоматически перекладываются на поручителя. Когда у наследников нет возможности выплачивать кредит, то банк накладывает взыскание на квартиру".

Таким образом, родной сестре, бывшей жене, родной и внебрачным дочерям, претендующим сегодня на наследство артиста, предстоит взять на себя и его долги. Но поскольку у них не нашлось денег даже на достойные похороны Осина – все оплатил в итоге продюсер Андрей Разин! – то и на выплаты банку вряд ли найдутся средства. Тогда квартира стоимостью в 30 миллионов может пойти с молотка.