Бузова откровенно рассказала о планах с избранником

Поющая ведущая поделилась мыслями с поклонниками на своей странице в Instagram. Ольга Бузова надеется вернуться на Мальдивы с возлюбленным.

Последнюю неделю знаменитость провела на Мальдивах с младшей сестрой. Бузова призналась, что ей не хватило шести дней отдыха на острове.

Ольга призналась, что хотела бы вернуться в это райское место с любимым мужчиной. Телеведущей хочется, чтобы это произошло уже в этом году. "I love Maldives. I hope this year I’ll come back with my love. Идеальное место для перезагрузки. Мало, конечно, 6 дней, но это лучше, чем ничего", – написала Бузова под снимками, на которых она запечатлена сидящей на качелях на берегу океана.

Многие поклонники в комментариях написали, что были бы рады, если бы у них была возможность хотя бы столько дней провести на Мальдивах. Не обошлось и без комплиментов Бузовой. "Олечка, очень красивые фото!", "Оль, я надеюсь, ты отдохнула и теперь будешь еще круче", "Ты просто космос", – высказались фолловеры.

Ранее в своем микроблоге Бузова недвусмысленно намекнула, что у нее появился мужчина. Примечательно, что, судя по тем же соцсетям, поющая ведущая уже познакомила ухажера с родственниками. К примеру, младшая сестра Ольги Анна как-то обмолвилась о новом избраннике Бузовой.