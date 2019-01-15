Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 января 2019 года
Пугачева объявила о разводе: Дальнейшая жизнь бесперспективна
Однако брак Пугачевой и Орбакаса продержался только четыре года. Примадонна объяснила, почему оформила развод. "Со временем я стала понимать, что дальнейшая жизнь с Миколасом бесперспективна: меня она не развивает, его ранит, поскольку я уже больше принадлежу сцене, чем ему. Надо было освобождать друг друга от пут взаимных обязательств. Я буквально резала по живому, переживала и за ребенка, и за мужа", – цитирует Аллу Пугачеву "Собеседник".
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