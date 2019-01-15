"Долго не сможет жить": Сафронов шокировал известием о горькой участи Волочковой

Анастасия Волочкова заявила, что ей-де надоело жить в России, поэтому она намерена эмигрировать на Мальдивские острова. Друзья и поклонники артистки разошлись во мнениях, способна ли балерина променять жизнь в родной стране на райскую, но все-таки чужбину. Самый знаменитый художник России Никас Сафронов уверен: на далеких островах ей будет скучно.



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