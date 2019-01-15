Терехова после отвратительного лесбийского скандала рассказала о своем "солнышке"
Писали, что причиной ее ухода стал лесбийский скандал, разгоревшийся прошлым летом. Анна Терехова заявила журналистам, что лишилась роли в спектакле "Королева", который пользовался особой любовью у зрителей. Якобы режиссер Дарья Попова вместо нее назначила молодую актрису Дарью Цыпляеву.
"Про особый союз этих двух Даш у нас давно ходят недвусмысленные слухи. Как раз на днях коллега прислал их совместную фотографию откровенно-пикантного характера. У меня был шок!"– сообщила артистка прессе. В Сети всплыли и снимки, подтверждающие интимную связь Поповой и Цыпляевой. На фото женщины целуются в губы, недвусмысленно обнимаются, демонстрируя страсть друг к другу.
Разумеется, Анна не захотела расставаться с любимой ролью, тем более в угоду какой-то юной профурсетке. Она попыталась урезонить Попову, но доверительной беседы не вышло. Кто-то слышал, как Тереховой грозились перекрыть кислород в профессиональной сфере, если будет роптать по поводу смазливой фаворитки режиссера.
К счастью, слухи об уходе Тереховой оказались выдумками журналистов. "Авторы этой сплетни, видимо, как в известной поговорке – слышали звон, да не знают, где он, – пояснила Анна. – В Театре Луны я перехожу на контракт, буду работать в разовых спектаклях. Это не увольнение, просто другая форма сотрудничества с театром. В каких-то случаях она удобнее, многие артисты переходят на нее".
Роль в спектакле "Солнышко мое" – лучшее подтверждение того, что в профессиональном плане у Анны Тереховой в Театре Луны все в полном порядке.
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