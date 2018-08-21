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Дочь обезумевшей Тереховой покинула театр после лесбийского скандала

Анна Терехова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Беда, как говорят, не приходит одна. Вот и на Анну Терехову несчастья сыплются потоком. Мать – легендарная актриса Маргарита Терехова – поражена болезнью Альцгеймера и никого не узнает. А тут еще и на работе большие неприятности.

Продолжение: "А кто не гей?": Соколовский оправдался за шалости с голыми мужиками
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Анна Терехова служила в Театре Луны у Сергея Проханова 20 лет и была очень востребована. Каково же ее было удивление, когда режиссер Дарья Попова решила поменять состав в спектакле, который пользовался особой любовью у зрителей. Вместо Тереховой было решено назначить молодую актрису Дарью Цыпляеву. В театре поговаривают, что дам связывают очень близкие отношения. "Кумушки-лесбиянки спелись", – клеветали острословы-артисты по углам.

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 Гей-скандалы

Сюжеты Гей-скандалы

"Про особый союз этих двух Даш у нас давно ходят недвусмысленные слухи – рассказала Терехова. – Как раз на днях коллега прислал их совместную фотографию откровенно-пикантного характера. У меня был шок!"

Разумеется, Анна не хотела расставаться с любимой ролью, тем более в угоду какой-то юной профурсетке. Терехова попыталась урезонить Попову, хотела по душам обсудить все с ней, но получила в ответ гневную отповедь.

"У меня был шок! Попыталась спокойно и корректно поговорить с гражданкой Поповой, однако она выбрала отнюдь не дипломатический подход, опустившись до оскорблений и угроз. Заявила, что перекроет кислород в профессиональной сфере, если буду возмущаться. Многое понимаю, в том числе когда более высокопоставленный человек, имеющий полномочия, пытается продвинуть своего фаворита, но всему есть предел! Я не заслужила столь унизительного отношения", – уверена Терехова.

"Мы грандиозно поскандалили. Развернуться и уйти, хлопнув дверью, было единственно правильным решением с моей стороны", – цитирует Анну журнал StarHit.

Напомним, что мать Анны Тереховой восемь лет назад стала стремительно терять память, оказалась неспособной ухаживать за собой, начала блуждать по улицам и долго не могла найти свой дом. Сегодня Маргарита Терехова тяжело больна и уже не обходится без посторонней помощи. Врачи поставили артистке страшный диагноз – "болезнь Альцгеймера".

Автор: Иван Губкин21 августа 2018, 10:50
ФОТОРЕПОРТАЖ

Коварная и беззащитная Маргарита Терехова

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