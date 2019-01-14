Пугачева помогла Миронову родить сына
Информация о счастливом отцовстве народного артиста России, двукратного лауреата Госпремии и худрука Театра Наций Евгения Миронова появилась в театральных кругах. Люди из окружения говорят, что белокурому сыну актера два-три года, зовут его Петр и он часто приезжает с именитым папой на работу, утверждает EG.ru. Более того, мальчика назвали в честь дедушки Евгения Миронова по материнской линии.
Отметим, что сам артист предпочитает не комментировать эти данные. Однако в близком кругу знают пикантные подробности. Говорят, Евгению Миронову сына родила суррогатная мать и этому в немалой степени якобы поспособствовала сама Примадонна отечественной сцены Алла Пугачева. "Малыша Жене родила суррогатная мать. Миронов давно приятельствует с Аллой Пугачевой, вот она и посоветовала ему не тянуть с отцовством, а обратиться в клинику, в которой несколько лет назад самой Примадонне и Максиму Галкину помогли завести Гарри и Лизу", – рассказали ушлым репортерам.
Далее данные расходятся. Кто-то утверждает, что за мальчиком присматривает няня. Якобы она регулярно гуляет с ребенком недалеко от дома Евгения Миронова на Чистых прудах. Другие говорят, что артист настолько любит сына, что никому его не доверят и сам занимается воспитанием. "В Театре Наций мальчику оборудовали специальную комнату, где Петя может спокойно поспать. Понятно, что такой знаменитый человек мог легко нанять ребенку няню. Но ему не хочется расставаться с сыном. Ни на минуту", – цитирует издание пост в соцсети бывшего главного редактора газеты "СПИД-инфо" Ольги Белан.
У молодой женщины сдали нервы
Автомобилисты в ужасе
Накануне фигурист был экстренно госпитализирован
Популярный телеведущий не сдержал эмоций