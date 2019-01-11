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Главный могильщик страны проболтался о смерти Пугачевой

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Стас Барецкий – фигура очень противоречивая. Водитель по образованию, в 2005—2008 годах он выступал в группе "Ленинград", работал администратором в агентстве похоронных услуг, а сегодня руководит "Союзом Профессиональных Ритуальных Агентов". Поэтому к смерти у него особое отношение. 
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"Разве ж "Нимфа" кисть дает? А у нас что ни гроб то огурчик! Первый сорт, прима, в нем жить можно!" – нахваливал свой всегда нужный товар мастер гробовых дел Безенчук в "12 стульях". Барецкий тоже знает о траурных мероприятиях и аксессуарах к ним все. Он следует принципу: готовь сани летом, а гроб – всегда. 

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Вот и про похороны здравствующих эстрадных звезд он задумался заранее. "Меня как человека с 16-ти лет работающего на кладбище, очень будоражат истории с нашими престарелыми звездами, – говорит Барецкий. – Пугачевой 69 лет, Киркорову -  52 года, Газманов, Лещенко, Макаревич... Перечислять смешно, все их знают... Недавняя история с Осиным, которого не на что было хоронить,совсем добила". 

"Я как Президент "Союза профессиональных Ритуальных Агентов", готов на себя возложить эту миссию,и хоронить "наших престарелых звезд" бесплатно, также вести их могилы (поддерживать чистоту и т. д.) тоже бесплатно", – подчеркнул Стас на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

Кстати, все названные Барецким (слава богу, здравствующие!) звезды – народные артисты Советского Союза и России. Значит, по статусу и званию им положены места на престижных Новодевичьем или Ваганьковском кладбище. Землю там выдают только с разрешения столичного градоначальника и далеко не всем. Хотя, как писали ранее, та же Примадонна купила себе место на Кузьминском кладбище столице, где покоятся ее родители и брат.

Местом на погосте загодя в свое время озадачился и Иосиф Кобзон. "В 1997 году скончался выдающийся конферансье, художественный руководитель Московского театра эстрады, профессор ГИТИС Борис Брунов. Я попросил у премьер-министра Черномырдина и управляющего делами президента Бородина разрешения похоронить Брунова на Новодевичьем кладбище, хотя по статусу – народный артист РСФСР – он и не тянул, –  рассказал Кобзон "Дни.Ру" незадолго до кончины. – И когда я приехал выбирать место под могилу, мне понравился участок на аллее, возле Улановой и Никулина. Но чиновники всех уровней категорически отказывали. Мол, любое другое место, но только не тут. Я пообещал, что все равно узнаю причину отказа, чего бы мне это не стоило. И тут они сдались: "Иосиф Давыдович, дело в том, что мы это место для Вас держим". И тогда я написал бумагу, в которой завещал себя похоронить рядом с мамой Идой Исаевной на Востряковском кладбище. Выкупил там участок, чтобы больше никогда подобных разговоров не было, – заявил певец. – Это наше родовое место".

Автор: Иван Губкин11 января 2019, 14:59
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