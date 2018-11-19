В Сети появились фото голой Рианны

Американская поп-исполнительница Рианна стала жертвой хакеров. Злоумышленники разместили откровенные фотографии знаменитости в Сети.

Рианна позировала полностью обнаженной в музыкальной студии. Скорее всего, ее фотографировал один из знакомых. Поклонники смогли узнать певицу благодаря татуировкам и украшениям.

Вероятно, снимки были сделаны несколько лет назад, потому что сейчас у исполнительницы более пышная фигура и длинные волосы. Фотографии появились на Telegram-канале Super. Певица пока не прокомментировала ситуацию.

Летом этого года Рианна появилась на премьере криминальной комедии "8 подруг Оушена" в откровенном платье. Для красной дорожки она выбрала наряд золотистого цвета с глубоким декольте. Платье явно было не очень удобным, потому что звезде приходилось все время его поправлять. Однако это не помешало ей позировать фотографам.

Отметим, что знаменитости нередко становятся жертвами хакеров. Недавно злоумышленники распространили снимки 22-летней американской модели Кендалл Дженнер, запечатленной на берегу океана. Кадры были сделаны профессиональным фотографом и должны были войти в книгу Рассела Джеймса Angels 2018 Collector's Edition. От действий киберпреступников пострадали Дженнифер Лоуренс, Роуз Макгоуэн и даже член монаршей семьи Меган Маркл.