Галкин столкнул лбами Пугачеву с соперницей

На Первом канале вышел новый выпуск шоу "Сегодня вечером" Максима Галкина и Юли Меньшовой, посвященный композитору Игорю Николаеву, отмечающему в этом году 40-летие творческой деятельности. Музыкант собрал на творческом вечере в свою честь коллег и друзей, среди которых была и Алла Пугачева.

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