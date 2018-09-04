Расставившая ноги перед Черчесовым Канделаки взбудоражила народ

Телеведущая Тина Канделаки прислушалась к критике поклонников. Звезда сделала выводы и исправилась.

Все началось с того, что Тина опубликовала в своем микроблоге тизер интервью с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым. Она порекомендовала подписчикам ознакомиться с беседой, так как, по ее мнению, Станислав Саламович – это человек, у которого есть чему поучиться: настоящий лидер, сильный собеседник, который умеет руководить людьми и не только на поле.

Поклонники поблагодарили Канделаки за наводку, однако раскритиковали позу, которую она приняла во время диалога с тренером. Облаченная в яркий брючный костюм звезда расположилась в кресле, широко расставив ноги. Некоторые фолловеры отметили, что Тина должна следить за положением своего тела во время публичного выступления, и намекнули, что истинные леди ведут себя скромнее.

"Английская королева не так сидит... И невесткам внуков не разрешает...", "Мне кажется, что Тина человек публичный и умный, каждый день работающий над собой, все подсказки по своему образу переработает и нужное возьмет", – писали почитатели Канделаки.

Звезда с достоинством отреагировала на критику и в следующий раз, выступая публично, аккуратно положила ногу на ногу. "Все замечания по поводу того, как сидела на интервью с Черчесовым, приняты. В "Олимпийском" исправилась, хотя походка и поза – то, над чем мне всегда стоит работать)", - отчиталась Тина в своем Instagram. Также ведущая поблагодарила поклонников, которые указали на ее промах: "Даа!!! Это моя вечная проблема! Но спасибо подписчикам, взбодрили)".

Фолловеры отметили, что Канделаки оказалась прекрасной ученицей, так как быстро отреагировала на замечание. "Да да да, именно такие прекрасные сложенные ножки просто 🔥🔥🔥👍 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Деловая женщина деловая походка соответственно и деловая поза 😉👌👍", – хвалили звезду в Сети.