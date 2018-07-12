Стильная Тина Канделаки уделала невзрачную Меланью Трамп
Тина Канделаки затеяла соревнование с Меланьей Трамп на своей официальной странице в социальной сети Instagram. Популярная телеведущая опубликовала коллаж, на котором запечатлена с первой леди США.
Изюминка картинки в том, что женщины одинаково одеты. "Кому больше подходит это платье – мне или Меланье Трамп? Голосуем!" – обратилась к подписчикам Канделаки. Судя по отзывам, она уверенно выиграла.
"Конечно на Тине платье лучше сидит, аккуратная талия! Милания конечно красотка, но в этом платье она как коровушка", "Конечно Вам👍! Кто такая Мелани(((", "Тина красотка 💋😍👍👍👍👍👍 конечно вам идет", "Меланин очень далеко до вашей фигуры.. вы однозначно красотка 👌🏻", "Вам! Куколка (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались восхищенные поклонники.
Впрочем, некоторые отдали пальму первенства жене американского президента: "Меланья Трамп однозначно лучше. Уж простите 😬", "Тина за Меланию платья донашивает. Прям карьерный рост в гору пошол. 😊", "На Мелании Трамп это платье по-королевски👌👌👌👍👍👍👍А на вас обыденно!Мелания просто роскошная,офигенная👍👍👍", "Мелании идет все!) Тина вам респект!"
Ранее Канделаки раскритиковали за ролик, в котором она прыгает по дорожке, выполняя физическое упражнение. Подписчики пришли к выводу, что это совсем не эстетично, и попросили удалить видео.
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