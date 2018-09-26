Малахов заплатил за избитую проститутку 3 миллиона

"Молодая любовница ждет ребенка от певца Александра Серова" – анонс очередного выпуска скандального ток-шоу Андрея Малахова произвел эффект разорвавшейся бомбы. И вот уже вся страна обсуждает, как старый ловелас обрюхатил бывшую проститутку, с упоением смотря на драку в студии "Прямого эфира". А телевизионщикам только этого и надо. Да и Серов не в накладе – за эту грязь он получил кругленькую сумму.

Как говорят в кулуарах сотрудники телеканала, все это ерунда. Мол, и любовница, и беременность, и драка были придуманы сценаристами.



"Серов до всей этой шумихи никогда в жизни не видел этой так называемой модели из "Дома-2" Дарьи Друзьяк, но согласился, чтобы его имя полоскали, – сплетничают знакомые с кухней ток-шоу Малахова люди. – Не бескорыстно, конечно – в "Прямом эфире" ему сулили заплатить около трех миллионов рублей. Сумма не такая и большая, если сравнивать, например, с гонораром той же Виталины Цымбалюк-Романовской. Но 64-летнему артисту, который сегодня мало выступает и стал забываться публикой, не повредит".

По слухам, Малахов планирует снять не менее десяти выпусков программы о певце и его "фаворитке". В первых сериях малоизвестная певица Саша Рэй сообщила, как познакомила бывшую проститутку Дарью Друзьяк, мечтающую о шоу-бизнесе, с Александром Серовым. Мол, он богат и со связями. Потом долго смаковалась тема сожительства юной путаны с эстрадным мэтром – появлялись якобы записи со скрытых видеокамер, показания соседей. В очередном выпуске появился Серов, который полил грязью родителей Дарьи, а обиженная девушка плеснула на него водой из стакана.

"Теперь в прессу запустили байку, что эта Друзьяк якобы хочет наложить на себя руки из-за нападок в Сети. Не верьте этому – и она, и Серов живут вполне счастливо, собирая денежки с эфиров, ничего фактически не делая. Это всего лишь актерская игра, придуманная и воплощенная "продюсером" Андреем Малаховым", – цитирует источник на канале "Россия" газета "Мир новостей".