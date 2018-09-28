"Я не готова молчать": артистка Васильева потеряла ребенка

Актриса Мария Болонкина-Васильева оказалась в больнице. Женщина призналась, что потеряла ребенка на раннем сроке.

Печальную новость Мария Болонкина-Васильева объявила на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Актриса опубликовала собственную фотографию, а геолокацией указала больницу №52. "Пост о том, о чем принято молчать. Замершая беременность", – объявила Васильева. Женщина рассказала, что в ее окружении многие пережили подобное, однако она даже предположить не могла, что с ней может случится то же самое.

"Но это случилось. И я хочу об этом говорить. Я не готова молчать. Я верю в биологические законы. Понимаю, что существует так называемый "естественный отбор". И если так должно произойти – я принимаю это (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – со смирением написала Татьяна. При этом актриса заявила, что еще верит в психосоматику.

Далее она обратилась к подписчикам. "Прошу вас! Если вы увидели на тесте две волшебные полосочки – ничего не бойтесь! Не впускайте в себя чужие сомнения и страхи! Пусть все вокруг останутся при своем мнении и не мешают вам поступать так, как вы считаете нужным!" – призвала подписчиков Васильева.

Далее актриса рассказала, что о ее беременности знали все близкие и коллеги, которым по рабочим моментом нужно это было знать. "В следующий раз – буду молчать до последнего, честное слово!" – заявила Татьяна. Актриса сообщила, что они были счастливы восемь недель. "Все тесты на беременность в радиусе километра скуплены.." – отметила артистка.

Отметим, что у Марии и ее супруга Филиипа, сына прославленной актрисы Татьяны Васильевой, подрастает маленькая дочь Мирра. К девочке и обратилась Мария в конце своего поста: "Мирра... Девочка моя.. После произошедшего, я особенно отчетливо осознала, что дети – это действительно чудо!! Волшебный пазл, который складывает Всевышний.."

В заключение Васильева философски заключила: "В этот раз у нас произошло то, что произошло. Я верю, что наш малыш обязательно придет в нашу чудесную семью. И мы окутаем его любовью, в которой мы живем.. Он придет! Просто чуть позже.❤️"