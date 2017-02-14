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Бывшая невестка боится Татьяну Васильеву

Татьяна Васильева. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
Живущая в Германии экс-невестка знаменитой актрисы Татьяны Васильевой Анастасия Бегунова опасается, что бывший муж Филипп может украсть их общих детей. Женщина считает, что свекровь помешала их семейному счастью, контролируя жизнь сына.
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Анастасия и Филипп поженились в 2008 году. У пары родились сыновья Иван и Григорий и, казалось, счастью родителей не было предела. Однако спустя некоторое время Филипп обвинил жену в краже большой суммы денег.

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Васильева сможет видеть внуков бесплатно

После скандала пара рассталась. Теперь Бегунова с детьми живет в Германии. Свой адрес женщина скрывает, опасаясь за наследников, передает Star Hit во время прямого эфира передачи "Пусть говорят".

По мнению Анастасии, их брак с Филиппом разрушила бывшая свекровь Татьяна Васильева: он во всем слушал маму и по ее инициативе перевез семью в Берлин. "Нападки были жесточайшие с его стороны и Татьяны Васильевой. Они писали смс-ки: "Мы считаем, что в приемной немецкой семье или в интернате детям будет лучше, чем с тобой", – говорит Анастасия.

Женщина призналась, что была вынуждена написать немецкому послу. Бегунова сообщила, чтобы в посольстве были начеку, если кто-то выкрадет детей и решит вывезти их из страны.

Бывшая невестка Васильевой рассказала, что несмотря на то, что она всегда старалась угодить супругу, Филипп был патологическим ревнивцем и угрожал ее убить, если он вдруг заподозрит неладное. 

Анастасия вышла из себя, когда услышала обвинения в свой адрес. Татьяна Григорьевна уверяла, что Анастасия не дает ей возможности видеться с внуками. Однако Бегунова это отрицает, подчеркивая, что бывший муж и свекровь даже не пытались выйти на контакт. Тем не менее, Анастасия не говорит плохо при детях о папе и бабушке. 

Когда Анастасия и Филипп переехали в Берлин, Татьяна Васильева открыла для семьи своего сына счет, на который перевела 350 тысяч евро. Актриса планировала, что в скором времени они купят квартиру. Вместо этого муж приобрел дорогой автомобиль.

В свою очередь свекровь посчитала, что невестка украла деньги. Анастасия призналась, что после скандала была вынуждена снять с общего счета 50 тысяч евро, чтобы обеспечить себя и детей. "Да, я понимала, что это в какой-то степени воровство. Я эти деньги взяла на то, чтобы быть здесь с детьми в укрытии. Нападки были ужасные – от Татьяны Васильевой и Филиппа. Адвокаты звонили и грозились забрать детей", – вспоминает Бегунова.

В 2016 году Анастасия и Филипп официально развелись. Дети остались жить с мамой. Отец выплачивает семь тысяч рублей в качестве алиментов на сыновей. Не так давно Филипп женился на Марии Болонкиной, вскоре став отцом в третий раз. Анастасия нашла свою вторую половинку в Германии и родила сына Петра. 

Автор: Людмила Фоканова14 февраля 2017, 21:23

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