"Наташа, прости": Малахов сбежал из России к известной ведущей

Андрей Малахов в рамках акции "В отпуск с Андреем Малаховым" посетил Грузию. В Тбилиси шоумен встретился с некогда известной ведущей Александрой Буратаевой и под ее руководством изготовил и разрисовал вазу.

О том, что в самом начале телевизионного сезона Андрей Малахов внезапно покинул Россию, стало известно после того, как шоумен опубликовал на своей страничке в Instagram несколько фотографий и видео из Тбилиси, где запечатлел внушительный автобус, на котором написано: "В отпуск с Андреем Малаховым".

В Грузии популярный телеведущий и шоумен встретился с бывшей коллегой, некогда известной ведущей Александрой Буратаевой. Женщина пригласила Андрея Малахова в свой арт-салон, где тот сам изготовил и разукрасил вазу. Впрочем, не без помощи Александры. Как проходил процесс, Буратаева продемонстрировала на своей страничке в той же социальной сети.

Подписчики немедленно рассыпались в комплиментах. "Даже и не изменились!", "О-о-о, как Вы вели "Утро"... Красивые!", "Встретились коллеги!", "А где слова Малахова: "Наташа, прости"?", "Тут больше подходит: "Саша, привет!" – высказались комментаторы.

Другие пользователи Сети пришли в недоумение. Дескать, телевизионный сезон только начался, а Малахов отправился в отпуск. Некоторые фанаты предположили, что ведущий взял паузу, чтобы отдохнуть от последних выпусков своего шоу "Прямой эфир", скандальность которых якобы просто зашкалила.

К примеру, участница свежего выпуска, модель и экс-участница "Дома-2" Дарья Друзьяк заявила, что была изнасилована певцом Александром Серовым, и теперь носит его ребенка. Народный артист отрицает обвинения в свой адрес.

В запале певец нелестно высказался о родителях Дарьи, что вывело из себя бывшую участницу "Дома-2". Та вскочила с места, схватила стакан и попыталась выплеснуть его содержимое в Серова, однако девушку сбил с ног его помощник. В итоге на шоу Малахова завязалась драка, которую пришлось останавливать ведущему и подоспевшим охранникам.