Малахов показал живущую в нищете парализованную чемпионку

Героиней ток-шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым стала чемпионка СССР по батутному спорту Елена Слипаченко. Участница церемонии открытия Олимпиады-80 прозябает на маленькую пенсию и вынуждена побираться.



Около 11 лет назад спортсменка ударилась спиной. Через два года Елену парализовало. Сейчас у нее двигаются только руки, женщина прикована к инвалидному креслу.

Слипаченко прозябает на пенсию в 14 тысяч рублей в запущенной квартире в Санкт-Петербурге. На Невском проспекте, куда вывозит ее дворник за символическую плату, бывшая чемпионка просит милостыню. На собранные там деньги она оплачивает коммуналку.

Примечательно, что с Еленой живет сын Максим. Однако молодой человек матери не помогает. Парень работает барменом и приходит в квартиру лишь спать.

В студии появился и сам Максим. Он сообщил редакторам программы, что не общается с матерью много лет. "Совсем детство у меня было относительно счастливым. Однако в определенный момент я узнал про распространяемые и употребляемые запрещенные вещества. Дальше это усугублялось. Вещества распространялись этой самой женщиной", – поделился парень.

Он не называет Елену матерью, поскольку до сих пор обижен на нее. Известно, что молодой человек даже сменил имя и фамилию. Он признался, что проживает с матерью потому, что не может снимать отдельную комнату.

Правда, Слипаченко посещают социальные работники, но они не могут многим ей помочь. К сожалению, в квартире Елены ничего не предусмотрено для инвалидного кресла, как и в подъезде.

Андрей Малахов выразил надежду, что Максим помирится с матерью, а бывшие коллеги помогут Елене. При этом он призвал гостью переосмыслить свою жизнь.