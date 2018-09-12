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Звезду "Дома-2" госпитализировали после гнусной драки у Малахова

Андрей Малахов. Фото: кадр 1tv.ru
Дарья Друзьяк попала в больницу. Звезда телепроекта "Дом-2" опубликовала видео, сделанное в карете скорой помощи, и фото из клиники.
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На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Дарья Друзьяк выложила несколько материалов, из которых стало известно о ее госпитализации после крайне эмоциональной записи ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". 29-летняя звезда скандально известного телепроекта "Дом-2" так живо реагировала на все происходившее в студии, что в какой-то момент потеряла сознание, и ей вызвали скорую помощь.

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Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Медики обследовали девушку, а затем доставили ее в больницу. Дарья выложила видео, на котором она запечатлена трясущейся в карете скорой помощи, а позже – фотографию из клиники. Друзьяк продемонстрировала капельницу, поставленную ей специалистами. Что конкретно капают длинноволосой модели, неизвестно.

В комментариях развернулась жаркая полемика относительно буйного поведения Дарьи в рамках шоу. Одна подписчики поддержали ее, другие набросились с оскорблениями. Третьи заявили, что передача Андрея Малахова – сплошная постановка, вследствие чего призвали не верить "этому балагану".

"Живая что-ли? Я думала не довезли слава богу", "Девочка, остановись, жаль тебя искренне", "больная на всю голову, таких поискать еще надо😂😂зачем подписывать все записи так ,все, твое выступление закончилось уже навсегда, ржу не могу🙈🙊😂😂😂😂опозорилась и молодец", "Ради гнусного пиара так позориться жесть!!!!!", "ну мерзкая истеричка, плодиться таким точно нельзя (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – так звучали приличные комментарии пользователей Сети.

Все началось с того, что модель и экс-участница "Дома-2" Дарья Друзьяк заявила, что была изнасилована певцом Александром Серовым, и теперь носит его ребенка. Народный артист отрицает обвинения в свой адрес.

В запале певец нелестно высказался о родителях Дарьи, что вывело из себя бывшую участницу "Дома-2". Та вскочила с места, схватила стакан и попыталась выплеснуть его содержимое в Серова, однако девушку сбил с ног его помощник. В итоге на шоу Малахова завязалась драка, которую пришлось останавливать ведущему и подоспевшим охранникам.

Автор: Наталья Аряева12 сентября 2018, 09:00

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