"Жить негде": известная российская актриса нелепо оправдалась за шесть абортов

Гостьей очередной программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" стала Галина Коньшина. Известная артистка откровенно рассказала о личной жизни, в которой было место и счастью, и предательству.

Галина вышла замуж во время обучения в ГИТИСе. Ее избранником стал студент режиссерского факультета Юрий Непомнящий.

Сразу после окончания вуза супруги создали театр, в котором долгие годы Коньшина трудилась. Работы было много, но громкой известности в то время актриса не добилась.

В ее жизни было немало трудностей и решений, о которых пришлось позже пожалеть. Коньшина призналась, что сделала не один аборт. "Мне приходилось делать аборты, не было возможности их содержать, жить негде", – оправдалась актриса.

"Мне так жаль, до сих пор виню себя. Муж знал об этом и спокойно отпускал меня, ведь у нас было столько работы. Больно об этом вспоминать", – добавила она. Наконец артистка все же стала мамой и родила сына Антона. По ее словам, он был седьмым ребенком.

С Непомнящим Коньшина прожила в браке 18 лет. Но Юрий оставил супругу и сына ради другой женщины. Для 38-летней актрисы это стало серьезным ударом. Тогда женщине казалось, что ее жизнь кончена. "Я все равно любила его, выла как собака от горя", – вспомнила актриса.

Из-за переживаний Галина серьезно заболела и не могла ходить: у нее отнялись ноги. Вернуться к жизни ей помогли друзья, которые отвезли ее к народной целительнице. По словам Коньшиной, бабулька пообещала ей, что она еще встретит любовь.

И это действительно произошло. Во время путешествия по Голландии она познакомилась с гитаристом Александром. Через три года она вновь встретила его, и у них начался бурный роман. К слову, мужчина младше Галины на 18 лет, но это не мешает им быть вместе уже 25 лет.