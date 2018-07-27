Звезда "Дома-2" сделала аборт из-за предательства любимого
Как выяснилось, до прихода на телестройку Дарья не была пай-девочкой. Она встречалась с состоятельными мужчинами ради денег.
С одним из богатых ухажеров у Друзьяк завязались отношения. "Когда я училась в институте, познакомилась с интересным мужчиной. Бизнесмен был старше меня на десять лет", – вспоминает блондинка.
Звезда телестройки решила, что это он – тот единственный, и вручила себя партнеру. "Я во всем доверяла бойфренду, в том числе и в самых интимных моментах", – отметила участница реалити-шоу.
"Избранник говорил, что предохранялся, – с горечью продолжила обитательница телестройки, – однако он обманул меня, и я забеременела. Когда сообщила любимому, тот не поверил – подумал, будто я придумала это, чтобы заполучить его деньги".
Предательство благоверного взбесило девушку, и она решила избавиться от ребенка. Тогда Друзьяк ни секунды не сомневалась, да и сейчас ни о чем не жалеет.
В памяти звезды "Дома-2" остались только мучения о сложных медицинских манипуляциях. "Процедура была сложной: у меня неправильный изгиб маточной трубы, поэтому механическим способом избавиться от ребенка не удалось. Пришлось использовать медикаментозные средства. Это был очень сложный период в моей жизни", – цитирует Дашу Друзьяк Dom2Life.ru.
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