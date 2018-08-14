Звезда сериала "Стиляги" не может ходить

Травма ноги едва не помешала работе Янины Мелеховой в новом сериале "Ростов". Занятия верховой ездой разбередили старую рану.

Верховой ездой Мелехова занялась перед началом съемок в "Ростове". По сценарию ее героине предстояло скакать на коне, и актриса хотела восстановить форму. Однако Янина увлеклась вольтижировкой – и вот тут проявилась старая травма.

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Актриса повредила голеностоп год назад. За этим последовали шесть месяцев лечения – и, кажется, все пришло в норму. Мелехова вернулась к активной работе: стала сниматься в кино, играть в театре и попробовала себя в качестве модельера – выпустила линейку одежды.

Публикация от Янина Мелехова (@yanina_melekhova) 13 Авг 2018 в 9:43 PDT

"Старые раны" дали о себе знать в самый неподходящий момент, едва не сорвав съемки. "По сценарию моей героине подстрелили ногу. И самое обидное, что после того, как отсняли сцены, где я хромаю на правую ногу, у меня разыгралась старая травма – стала хромать на левую. Получилось смешно: в кадре у меня травмирована здоровая нога, а травмированная – здорова. Я сама запуталась", – рассказала Янина изданию StarHit.

Публикация от Янина Мелехова (@yanina_melekhova) 15 Июн 2018 в 1:51 PDT

Сериал "Ростов" для телеканала НТВ снимают в Ярославле. Режиссер картины – Павел Дроздов. На площадке воссоздана атмосфера 20-х годов. В центре истории – противостояние бывшего вора-рецидивиста Ивана Козыря, которого играет Артур Смольянинов, и бандита по кличке Котелок в исполнении Ивана Охлобыстина.

Публикация от Янина Мелехова (@yanina_melekhova) 12 Июл 2018 в 11:53 PDT

Мелехова в сериале играет чекистку. Актриса с трудом ходит, но готова, если понадобится, сесть в седло. Янина утверждает, что актера сцена и камера лечат: после команды "Мотор!" он забывает о боли и работает как ни в чем не бывало.