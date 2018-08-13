Легендарная певица смертельно больна

Легендарная певица Арета Франклин смертельно больна, передает teleprogramma.pro. Родственники 76-летней артистки не стали раскрывать ее диагноза и попросили поклонников просто поддержать ее. В последний раз Арета Франклин появлялась на публике около года назад. В 2017 году певица выступила для СПИД-фонда Элтона Джона в Нью-Йорке.