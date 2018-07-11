Известная певица впервые стала мамой

Известная рэп-исполнительница Карди Би стала мамой. 25-летняя певица родила дочь, передает "Газета.ру". О рождении малышки Би сообщила в соцсети. Это ее первый ребенок. Отцом девочки стал рэпер Offset. В июне артистка призналась, что тайно вышла замуж за музыканта.
Cardi B and Offset have announced the birth of their new baby daughter, Kulture Kiari Cephus. pic.twitter.com/VXfJ41jwH3— HIP HOP FACTS (@iDailyRapFacts) 11 июля 2018 г.
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