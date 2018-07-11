Звезда сериала "Тайны следствия" потеряла ребенка из-за рака

Известный актер Сергей Барышев стал гостем программы "Судьба человека" Первого канала. Звезда сериала "Тайны следствия" рассказала о семейной трагедии.

Артист играл полюбившегося зрителям следователя Винокурова десять лет. Поклонники долго не могли простить актеру исчезновение с экрана. Как оказалось, уйти Сергея вынудил случай.

В 2013 году Барышев стоял в пробке. Он вышел из авто, чтобы попросить одного из водителей передвинуть свою машину, чтобы незнакомая девушка смогла пройти. Слово за слово – в итоге Сергея избили. Сильное сотрясение мозга и перелом позвоночника, констатировали врачи. После полученных травм артист полтора года не мог вернуться к работе.

Выхаживать Барышева пришлось жене Екатерине, с которой актер уже много лет счастлив в браке. К слову, семейное счастье Сергей приобрел не сразу.

Первый раз актер женился на девушке-фармацевте. "Мы как-то познакомились в общей компании, поженились, но потом поняли, что мы совершенно разные люди и не понимали друг друга. Брак как-то продержался пять лет", - вспоминает Барышев. По словам звезды, развод был очень болезненным.

Настоящую любовь артист нашел на съемках сериала "Тайны следствия". Журналистка из Германии Екатерина брала у актера интервью. Менее чем через три месяца влюбленные поженились. Ради избранника девушка переехала в Россию, оставив за границей всю семью. Сергей принял ее сына от первого брака как родного – у них сложились замечательные отношения.

Долгое время Екатерина и Сергей пытались стать родителями. В 2010-м жена актера смогла забеременеть. Однако страшный диагноз поставил крест на материнстве. "Началось все с болезни. В одной из клиник поставили сначала предраковое состояние. Я думала, что вылечилась, но болезнь вернулась, когда я забеременела. На фоне лекарств случился выкидыш. Мы с Сережей прошли через это вместе. Сейчас я здорова, с 2012 года все хорошо. Я даже предлагала Сереже развестись, так как не хотела, чтобы он страдал и видел меня такой, но он даже обиделся", – цитирует Екатерину Teleprogramma.pro.