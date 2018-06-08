Актер Роман Мадянов встретил день рождения в реанимации

Уже совсем скоро народный артист России Роман Мадянов встретит 56-летие. По этому поводу актер вспомнил, как отмечал прошлый день рождения в окружении медиков.

Мадянов признался, что сердце дало о себе знать в самый неподходящий момент. Ко всему прочему подвело и давление. "Долетался, стало быть, дохулиганничал", – сказал артист, рассуждая о причинах осложнений.

Актер поблагодарил отечественных медиков за то, что те оперативно поставили его на ноги и своевременно вернули в строй. Мадянов отметил, что теперь более сознательно выстраивает график работы, передает Tele.ru.

По словам артиста, раньше он мог позволить себе погружаться в работу с головой, не задумываясь о последствиях. "Какой бы перегруз ни был – ничего, все нормально, сделаем. А сейчас уже понимаю, что надо быть по отношению к себе внимательнее", – вспоминает он.

Теперь по завершении очередного проекта Мадянов обязательно уделяет время на восстановление. Актер напомнил, что усталость имеет особенность накапливаться.

Не в последнюю очередь причиной ухудшения здоровья Романа Сергеевича стали жесткие условия работы. Мадянов рассказал, что кино теперь снимают не по восемь часов в день, как в советское время, а по двенадцать. По его мнению, это совершенно непродуктивно, так как и раньше отлично все успевали. "Ну да ладно, бог им судья", – резюмировал артист.