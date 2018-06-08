Стало известно о состоянии ожидающей ребенка Миддлтон
С тех пор, как Пиппа Миддлтон вышла замуж, в СМИ с завидной регулярностью появляется информация о том, что она беременна. Пиппа не комментировала эти сообщения, красноречиво демонстрируя стройную фигуру.
Все изменилось несколько недель назад, когда бдительные журналисты приметили Миддлтон на улице в платье, которое не могло скрыть округлившийся живот. СМИ немедленно разразились новостью о беременности Пиппы, которая стала для репортеров поистине долгожданной, однако сама женщина предпочитала оставить сообщения без внимания, ничего не говоря о своем интересном положении.
Наконец Миддлтон прервала затянувшееся молчание. Пиппа рассказала о том, как себя чувствует на раннем сроке. По признанию сияющей от счастья Миддлтон, ее состояние стабильно, токсикоз не беспокоит.
"Мне повезло, что первые 12 недель беременности прошли без токсикоза по утрам. Когда узнала, что беременна, была невероятно счастлива, но у меня появилась куча самых разных вопросов. Я поняла, что надо перестроить свой график. Правда, пока этого не требуется, к счастью", – рассказала Пиппа изданию Waitrose. Женщина отметила, что ее состояние позволяет даже заниматься спортом, в частности выполнять некоторые упражнения с утяжелителями.
Напомним, Пиппа Миддлтон вышла замуж в мае прошлого года. Ее избранником стал Джеймс Мэттьюс. Он бывший автогонщик и менеджер хедж-фонда. Свадьба влюбленных была роскошной.
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