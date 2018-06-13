"Ты институты заканчивала!": пораженную Михалкову обругали прямо на сцене

12 июля звезда шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова отметит 35-летие. А пока она рассказала о пластических операциях, звездной болезни и амбициях.

Юлия Михалкова училась на филфаке Уральского государственного педагогического университета в Екатеринбурге по специальности "преподаватель русского языка и литературы". На первом курсе стала участницей университетской команды КВН "НеПарни", которая играла в Премьер-лиге. А через два года поступила в Екатеринбургский государственный театральный институт и стала актрисой драматического театра, кино и телевидения.

"Участники "Уральских пельменей" часто в шутку называют меня народной артисткой, – рассказала Михалкова. – Ругают на репетициях: мол, ты институты заканчивала, а играешь так, будто из народа! Любят подкалывать: "К нам идет известный общественный деятель и депутат".

Кстати, политические амбиции у девушки есть. Она, если бы влилась в ряды властей предержащих, провела бы в Instagram опрос "Что мечтаете изменить в стране?" В зависимости от ответов Юля и стала бы предлагать законы.

Михалкова заверила: самое большое заблуждение – то, что она якобы сделала множество пластических операций. "Люди, это не скальпель хирурга, а мама и папа постарались. Природа меня красотой не обделила", – похвасталась Юлия.

Она отметила, что не страдает звездной болезнью, потому что так воспитана. "Сегодня суперстар, а завтра не пригласят и Снегурочкой в детский сад. Следую правилу смотреть на людей не сверху вниз, не снизу вверх, а прямо в глаза", – цитирует Михалкову StarHit.