"Ты институты заканчивала!": пораженную Михалкову обругали прямо на сцене
Юлия Михалкова училась на филфаке Уральского государственного педагогического университета в Екатеринбурге по специальности "преподаватель русского языка и литературы". На первом курсе стала участницей университетской команды КВН "НеПарни", которая играла в Премьер-лиге. А через два года поступила в Екатеринбургский государственный театральный институт и стала актрисой драматического театра, кино и телевидения.
"Участники "Уральских пельменей" часто в шутку называют меня народной артисткой, – рассказала Михалкова. – Ругают на репетициях: мол, ты институты заканчивала, а играешь так, будто из народа! Любят подкалывать: "К нам идет известный общественный деятель и депутат".
Кстати, политические амбиции у девушки есть. Она, если бы влилась в ряды властей предержащих, провела бы в Instagram опрос "Что мечтаете изменить в стране?" В зависимости от ответов Юля и стала бы предлагать законы.
Михалкова заверила: самое большое заблуждение – то, что она якобы сделала множество пластических операций. "Люди, это не скальпель хирурга, а мама и папа постарались. Природа меня красотой не обделила", – похвасталась Юлия.
Она отметила, что не страдает звездной болезнью, потому что так воспитана. "Сегодня суперстар, а завтра не пригласят и Снегурочкой в детский сад. Следую правилу смотреть на людей не сверху вниз, не снизу вверх, а прямо в глаза", – цитирует Михалкову StarHit.
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