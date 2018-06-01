"Это поражение": Канделаки откровенно высказалась об изменах

Телезвезда Тина Канделаки появилась в новом выпуске YouTube-шоу GazLive. Ведущий видеоблога Василий Вакуленко, более известный как рэпер Баста, задавал знаменитости подчас провокационные вопросы.

Во время беседы 42-летняя телеведущая призналась, что любимому человеку она может простить многое, даже измену. Тина отметила, что раньше, когда была моложе, многого не понимала и была в этом вопросе очень категорична, однако сейчас пересмотрела свои принципы. "Взрослые люди все понимают, что в жизни надо прощать – и измену в том числе, если любишь. Ради чего прощать? Если любишь – простишь. Если не любишь – не простишь", – категорично заявила звезда.

"Все происходит в жизни почему-то. Что такое измена в отношениях двух людей? Это же определенное поражение. Я всегда считала, что, когда была совсем юной, что поражение – это вот надо вернуться, выжечь каленым железом, всем показать свое место и объяснить, что они были неправы… Когда я чуть умнее и взрослее стала, я поняла, что поражение – это мой шанс. И я благодарна жизни за каждое поражение, которое у меня в жизни было. Потому что оно не происходит просто так", – продолжила свою мысль Канделаки.

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki) 31 Май 2018 в 12:01 PDT

"Оно происходит потому, что в этом виновата я. Если мне изменяет мужчина – значит, в этом виновата я. Значит, я что-то недодаю. Потому что, даже несмотря на все разговоры о полигамии, люди в современном мире, где очень тяжело быть одному, стремятся к тому, чтобы быть в парах. И в паре можно быть только по одной простой причине – если ты работаешь над этим. Отношения – это как работа, как мы себе ее организуем, так они и будут развиваться, на самотек пускать нельзя", – резюмировала Тина.