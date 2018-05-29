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Канделаки куражится над отвергнутым Абрамовичем

Тина Канделаки. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Телеведущая Тина Канделаки и экс-резидент "Comedy Club" Гавриил Гордеев, более известный под псевдонимом Гавр, прокомментировали последние новости о миллиардере Романе Абрамовиче. Звезды предположили, что занятия спортом сделали бы олигарха еще успешнее.

Продолжение: Тарасова и Костенко поздравляют с важным событием
прочитано 1207 раз

В своем Instagram Тина опубликовала видео в формате Stories. В кадре телеведущая и юморист едут в лифте. Звезды явно в приподнятом настроении. Они по очереди заглядывают в объектив и ведут диалог.

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Тина Гивиевна Канделаки

Тина Гивиевна Канделаки журналист

"Как бизнесмен, как инвестор, как вы оцениваете то, что Абрамовичу сегодня дали израильское гражданство?" – с улыбкой спрашивает раскрасневшаяся то ли от жары, то ли от смеха Канделаки. "Если бы он занимался спортом, как ты каждое утро, и выкладывал все в Instagram, то ему бы гораздо раньше дали бы гражданство", – парировал Гордеев. "Тогда бы ему просто дали бы место президента ОКР (Олимпийский комитет России. – Прим. ред.)", – бросила в ответ Тина.

Фото: instagram.com/tina_kandelaki

 Видео шутливо подписано: "Филантроп, инвестор, эксперт по олигархам". Судя по всему эти слова относится к Гордееву. 

Фото: instagram.com/tina_kandelaki

Как писали ранее Dni.Ru, бизнесмену Роману Абрамовичу оформили гражданство Израиля за несколько часов. Как утверждают СМИ, миллиардер, получив паспорт, сразу же улетел на своем самолете.

Эксперты отмечают, что стать подданным Святой земли его вынудили проблемы с визой: миллиардер был фактически отвергнут Лондоном. Гражданство дает бизнесмену право безвизового въезда в десятки стран, включая Великобританию.

Автор: Руслана Алексеева29 мая 2018, 21:02
ФОТОРЕПОРТАЖ

Третий глаз Тины Канделаки

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