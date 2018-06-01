Аккуратные прелести Собчак возбудили народ

Телеведущая Ксения Собчак наконец-то угодила поклонникам. Звезда появилась на светском мероприятии в шикарном ретро-образе.

На вечеринке в честь дня рождения Марины Жигаловой-Озкан, возглавляющей "Уолт Дисней Компани СНГ", собралось много представителей отечественного шоу-бизнеса. В числе приглашенных были Ксения Собчак и Максим Виторган. Присутствующие отметили, что супруги очень посвежели после длительного отпуска в Испании.

Особенно блистала Ксения. Она облачилась в элегантное платье с рукавами фонариком, цветочным принтом и глубоким декольте. Фасон наряда выгодно подчеркивал женственность фигуры Собчак – тонкую талию, аккуратную грудь, мягкие линии плеч, а минимум макияжа на лице омолодил ее лет на десять. Супруг телеведущей выбрал более простой образ: пиджак, рубашка, джинсы и кроссовки.

Ксения опубликовала в Instagram снимок с торжественного мероприятия. Поклонники, которые постоянно критикуют ее за неряшливый и безвкусный вид, остались очень довольны снимком. В соцсетях Собчак еще никогда не было столько хвалебных комментариев, кто-то даже сравнил ее с Красной Шапочкой.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 31 Май 2018 в 3:09 PDT

"Ну вот. наконец-таки...ничего лишнего, женственно и гармонично в целом...Волосы и цвет и укладка – хороши! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Впервые Собчак на фото обворожительна. Не стильная, а именно обворожительная. Если бы еще не эта нелепая корзина Красной шапочки для пирожков, романтический образ Собчак был бы безупречен. Как безупречен и ее выбор породистого мужчины в качестве своего мужа и отца ребенка", "Красивая здесь ...очень нравится образ и муж тоже красавец..стал ,благодаря ей же 😅", "Наконец-то не балахон, а красивое платье. Фигура", – восторгались образом Ксении пользователи Сети.