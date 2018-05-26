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Объявивший о разводе Шнуров по-скотски обращается с женой

Сергей Шнуров. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
После объявления о разводе с женой Сергей Шнуров стал вести себя крайне  активно. Певец всячески пытается задеть Матильду.
прочитано 16531 раз

Так, во время концерта в одном из ресторанов на Аптекарском острове в Петербурге, музыкант был в приподнятом настроении и активно общался с публикой.

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Сергей Владимирович Шнуров певец, музыкант

Он исполнил главные хиты "Ленинграда", в числе которых была и песня "Ах уехала жена". Композиция повествует о том, что после отъезда супруги у мужчины наступает период блаженного отдыха, который он проводит как хочет. Многие сочли трек издевкой в адрес Матильды.

На этом музыкант не остановился и отличился в соцсети. На своей странице в Instagram он написал матерное стихотворение, адресованное возлюбленной. Dni.Ru по этическим соображениям публикуют лишь ту часть произведения, где не содержится нецензурная брань:

Пускай сейчас мне больно очень. 
Я ранен, может и убит. 
И кровь сочится межу строчек. 
Уэльбек? Флешбэк? Или кульбит? 
Я рад тому, что ярко, сочно.
Ошибки нет, я не учту. 
Мне есть,что вспомнить этой ночью. 

После этого Шнуров не удержался и прокомментировал пост жены на ее странице в соцсети. Матильда написала, что пока не готова говорить о разводе, Сергей разместил под этой запись смайлик "сердечко".

Напомним, 25 мая Сергей Шнуров объявил, что уходит от жены. "Мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись", – написал певец в Instagram и попросил не беспокоить его по данному вопросу.

Автор: Алёна Нестерова26 мая 2018, 10:25
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