"Хайповые ребята": Пригожин прошелся по объявившему о разводе Шнуру

Российские звезды высказались по поводу развода лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова с женой Матильдой. Кто-то сочувствует распаду семьи, а кто-то уверен, что это провокация или шутка.

Продюсер Иосиф Пригожин заявил журналистам: "Если бы мы с Валерией, не дай бог, разводились, шок был бы ярче и больше". А после добавил, что развод – это, конечно, "всегда плохо".

Пригожин предположил, что Сергей со своей возлюбленной могли просто предоставить общественности утку для привлечения внимания, пишет "360". "Они вообще хайповые ребята, может быть, решили приколоться", – отметил он.

Однако добавил, что если эта информация окажется правдой, то он желает им разойтись по-человечески. "Мне нравится Матильда, мне нравится Сергей, они очень умные люди, цивилизованные. Я надеюсь, что их развод будет цивилизованным", – выразил свои симпатии продюсер.

Бывшая солистка "Ленинграда" Юлия Коган не сразу поверила в расставание Сергея и Матильды. "Конечно, такое могло быть. Все разводятся. Что они – не люди, что ли?" – ответила она и добавила, что "такими вещами обычно не шутят".

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 25 Май 2018 в 6:38 PDT

Друг Сергея Шнурова музыкант Станислав Барецкий уверен, что эта новость – фейк. "Шнур утку запустил очередную. Просто Сергей любит иногда подергать ниточки про свою персону, поэтому сделал такой вброс по поводу развода", – уточнил приятель певца.

"Они – два медведя в одной берлоге. Но если бы было что-то серьезно, я бы уже знал об этом, поэтому считаю, что это вброс со стороны Шнура, чисто постебаться над своими фанатами. Сейчас все это начнут обсуждать", – сообщил Барецкий телеканалу "360". Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук, узнав, что супруги расходятся, посоветовал всем не лезть в душу к Шнурову и оставить в покое его личную жизнь, сообщает НСН.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 9 Мар 2018 в 3:41 PST

Напомним, что сегодня, 25 мая, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров сделал важное заявление в социальной сети Instagram. Певец сообщил, что он и его супруга, танцовщица и бизнес-леди Матильда решили развестись.