Раскрыта тайна звезд сериала "Практика"

Подробности личной жизни актрис, исполняющих главные роли в сериале "Практика", потрясли даже режиссера. Ольге Чудаковой и Ксении Лавровой-Глинке до завершения работы над вторым сезоном удавалось скрывать беременность от съемочной группы.

Дети терпеливо дождались окончания съемок второго сезона сериала "Практика". А вот когда работа была окончена, Ксения Лаврова-Глинка родила сына, а Ольга Чудакова – дочь. Как рассказала Ольга, во время работы над первым сезоном они с Ксенией спорили о том, кто из них первой станет мамой. В итоге Лаврова-Глинка обошла Чудакову на четыре месяца.

О том, что актрисы беременны, в съемочной группе не знал никто, в том числе режиссер. "На площадке никто не знал, что я жду ребенка, кроме нее, потому что я тщательно скрывала. Ксения знала мою тайну, а я – ее, и мы друг друга прикрывали. Режиссер узнал о беременности только на озвучении серий", - призналась Чудакова.

Рассказала Ольга и о том, что отчество ее дочери – не Алексеевна. Перед самым началом съемок она разошлась с мужем Алексеем Моисеевым. Теперь актриса называет себя счастливой молодой мамой. Чудакова отметила, что очень хотела дочку – вот та и пришла три месяца назад. Старшему сыну Никите уже 20, и он "смотрит на сестру Машу как на инопланетянина".

Рожать 40-летняя звезда "Практики" не побоялась. И решила ободрить остальных дам. "Если женщины в 40 лет сомневаются, могу сказать: "Рожайте!" Я не знала, что такое токсикоз, высокое давление. Отношение к первому ребенку у меня было как к младшему брату, а здесь совсем другое", – подчеркнула Ольга.

Выяснилось также, что актрисы поспорили с Елизаветой Лотовой, исполнившей в сериале роль анестезиолога-реаниматолога. Если будет третий сезон, убеждают коллегу Ольга с Ксенией, она обязательно станет мамой во второй раз, пишет Eg.Ru.